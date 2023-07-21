Prof. Canan Karatay açıkladı: Sabah aç karnına limonlu su tüketildiğinde

Prof. Dr. Canan Karatay, günde 1 bardak limonlu su içmenin sağlık açısından çok faydalı olduğunu söyledi. Limonlu suyun sindirimi kolaylaştırdığını yağ yaktığını belirten Karatay, "Sabah aç karnına limonlu su tüketildiğinde, kilo vermek için birikmiş ödemler idrar yoluyla dışarı atılır. " dedi.

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Beslenme önerileriyle gündemden düşmeyen Kalp ve İç Hastalıkları profesörü Canan Karatay, limonlu su tüketimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karatay, "Limonlu su, bağırsakların aktif çalışmasına yardımcı olarak sindirimi kolaylaştırır ve düzenli tüketildiğinde yağ yakma özelliği gösterir. Sabah aç karnına limonlu su tüketildiğinde, kilo vermek için birikmiş ödemler idrar yoluyla dışarı atılır. Limonlu su, metabolizmayı hızlandırarak fazlalık yağlarınızdan kısa zamanda kurtulmanıza yardımcı olur.'' ifadelerini kullandı.

Limonlu su içmenin faydaları nelerdir?

Limonlu su, birçok farklı faydası olan sağlıklı bir içecektir. İşte limonlu suyun bilmeniz gereken bazı faydaları:

1. Cilt Sağlığı: Limonlu su, cilt sağlığına faydalıdır. Yüksek miktarda C vitamini içerir ve antioksidan özelliklere sahiptir. Bu nedenle, cildinizi nemlendirir ve parlaklık kazandırır.

2. Sindirim Sistemi: Limonlu su, sindirim sistemi için faydalıdır. Limon, sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olan asitler içerir. Ayrıca, limonlu su, mide asidini dengeleyebilir ve kabızlık sorunlarına iyi gelir.

3. Bağışıklık Sistemi: Limonlu su, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. C vitamini içeriği sayesinde, vücudunuzun enfeksiyonlara karşı direncini artırır.

4. İdrar Yolu Enfeksiyonları: Limonlu su, idrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Limon, idrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olan sitrik asit içerir.

5. Toksinlerin Atılması: Limonlu su, vücudunuzdaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Limon, vücudunuzu alkalize ederek, toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Limonlu suyun faydalarından yararlanmak için, sabahları aç karnına bir bardak limonlu su içebilirsiniz.