Cem Yılmaz'dan Özkan Uğur'un ardından ilk mesaj

Birlikte birçok projede yer aldığı Özkan Uğur'un ölümüyle yıkılan ve cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Cem Yılmaz'dan günler sonra ilk paylaşım geldi.

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MFÖ grubu üyelerinden Özkan Uğur, uzun süredir mücadele ettiği lenf kanserine 8 Temmuz Cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede yenik düştü.

Yıllarca Uğur ile birlikte çalışan Cem Yılmaz ise ölüm haberiyle yıkıldı. Günlerdir sessizliğini koruyan Cem Yılmaz, Özkan Uğur'la ilgili ilk paylaşımını yaptı.

Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende gözyaşlarına boğulan ve Uğur'un eşi ile oğlunu evinde de yalnız bırakmayan Cem Yılmaz, Instagram hesabından usta isimle bir fotoğrafını paylaştı.

"Seni özlemek de güzel"

Yılmaz, yayınladığı kareye "Özkan abimi sonsuza uğurladık. Hayatımızda her güzel seste, resimde ondan mutlaka bir iz olması tesellimiz oldu. Gecen hafta boyunca acımızı paylaşan tüm yakın, uzak candan insanlara teşekkür ederim. En iyimiz oydu, en iyimiz gitti. Mekanın cennet olsun canım abim. Seni özlemek de güzel" notunu düştü.

Birçok yapımda birlikte rol aldılar

Cem Yılmaz, Özkan Uğur'a "Gora", "A.R.O.G", "Yahşi Batı", "Karakomik Filmler" başta olmak üzere bütün filmlerinde ve son olarak da "Erşan Kuneri" adlı dizisinde rol vermişti.

Cem Yılmaz, Özkan Uğur'un cenaze töreninde gözyaşlarına boğulmuştu: