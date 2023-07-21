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Arnavutluk'ta meclis, kenevir yetiştiriciliğine onay verdi!

Arnavutluk'ta meclis, kenevir yetiştiriciliğine onay verdi!

Arnavutluk Meclisi, ülkede tıbbi ve endüstriyel amaçlarla kenevir yetiştiriciliğine ilişkin yasa tasarısına onay verdi.

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"Kenevir bitkisinin yetiştirilmesi ve işlenmesi ile yan ürünlerinin tıbbi ve endüstriyel amaçlarla üretilmesinin kontrol altına alınması" yasa tasarısı 140 koltuklu mecliste 69 milletvekilinin onayını alırken, 23 milletvekili yasa tasarısına karşı çıktı, 3’ü de çekimser oy kullandı.

Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu, meclis oturumunda yaptığı konuşmada, yasa tasarısının Sağlık ve Sosyal Koruma, Tarım ve Kırsal Kalkınma ile İçişleri Bakanlığının ortak girişimi olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili en iyi uluslararası uygulamalar ve deneyimlerin derinlemesine bir analizini gerçekleştirdiklerini kaydeden Manastirliu, "Tıbbi amaçlar için kenevir yetiştiriciliği önemli ekonomik fırsatlar yaratmaktadır. Öte yandan, kenevirin tıbbi amaçlı tedavilerde kullanımının da bir o kadar önemli etkisi vardır." diye konuştu.

Söz konusu yasa, tıbbi ve endüstriyel amaçlarla kenevirin yetiştirilmesi, işlenmesi, üretilmesi, dolaşımı ve ihracatının kontrol ve denetim sürecinin düzenlenmesi ve garanti altına alınmasını amaçlıyor.

Arnavutluk makamlarına göre yasa ile ülkedeki ekonomik faaliyetlerin de artırılması amaçlanıyor.

Tıp öğrencilerinin tepkisini çeken yasa tasarısı da onaylandı

Öte yandan, aynı oturumda meclis, "Tıp öğrencilerinin Arnavutluk’ta istihdamına" yönelik yasa tasarısını da onayladı.

Geçtiğimiz günlerde öğrenciler yasa tasarısına karşı çıkarak protestolar düzenlemişti.

Hükümetin 5 Temmuz'da açıkladığı yasa tasarısına göre, Tıp Fakültesi 1. sınıfa kabul edilen öğrencilerin, eğitimlerini tamamlamalarının ardından Arnavutluk'ta 5 yıl istihdam edilmelerini öngören bir sözleşme imzalamaları gerekiyor.

Tasarı, ikinci ila dördüncü sınıf öğrencilerinin 3 yıl, beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin ise 2 yıl çalışma zorunluluğunu veya bu iki gruptaki öğrencilerin kalan yıllarının öğrenim ücretlerini hükümetin belirleyeceği tarife üzerinden ödemesini öngörüyor.

Yetkililere göre yasa tasarısı, sağlık sisteminin ihtiyaçlarının karşılanmasını ve doktorların yurt dışına çalışmaya gitmelerini engellemeyi amaçlıyor.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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