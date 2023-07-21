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Ekrem İmamoğlu'na 'içten pazarlıkçı' diyen Canan Kaftancıoğlu CHP'yi bırakıyor! İmamoğlu ile neden küstü?

Ekrem İmamoğlu'na 'içten pazarlıkçı' diyen Canan Kaftancıoğlu CHP'yi bırakıyor! İmamoğlu ile neden küstü?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 1.5 ay sonra il başkanlığı görevini bırakacağını açıkladı. Kaftancıoğlu'nun Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklama kafaları karıştırdı. Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ise içten pazarlıkçı olmakla suçladı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu, 1,5 ay sonra görevi bırakacağını belirterek, "Rahatlayacağım" dedi. Gazeteci Fatih Altaylı'nın aktardığına göre, Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde yapılan, CHP'li kurmayların da katıldığı Zoom toplantısı hakkında İmamoğlu’nu net olmamakla ve içten pazarlıklı olmakla suçladı. Altaylı, Kaftancıoğlu ile olan görüşmesine dair şunları yazdı: 

Değişim şart ama bi isimlerle değil

- Canan Kaftancıoğlu da aynı sözlerle olmasa da aynı fikirde. Uzun anlatımından anladığım 'Değişim şart ama bu isimlerle değil' diye düşündüğü. Ekrem İmamoğlu’nu da net olmamakla ve içten pazarlıklı olmakla suçluyor.

İmamoğlu iyi bir Genel Başkan olmaz

- Ancak Ekrem İmamoğlu’nun şu an CHP’nin elindeki en güçlü siyasi figür olduğu konusunda benimle hemfikir. Ama iyi bir genel başkan olacağını düşünmüyor.

Ekrem İmamoğlu ile arası neden bozuldu?

- İmamoğlu ile yerel seçim döneminde iyi bir ikili ekip oluşturduklarını söylediğim zaman hak veriyor. Şimdi neden İmamoğlu’nun karşısına geçtiğini sorduğum zaman ise 'yazılmamak' kaydı ile bütün süreci anlatmaktan çekinmedi. Tek bir olay değil, bir birikim olmuş anladığım. Tutulmayan sözler, bağlı kalınmayan ilkeler üst üste toplanmış.

'İktidar yargısı iyi hesaplamış...'

- Yaklaşık 1 saatlik konuşmanın ardından telefonu kapatırken şöyle bir hisse kapıldım. Canan Hanım, il başkanlığını bırakacağı ve siyasi yasaklı hale geldiği için rahatlamış. CHP onu yormuş. Ve kişiliği, sorumluluk duygusu nedeniyle yasaklı olmasa pes etmeyecek ve daha da yorulacaktı. Bence iktidar yargısı, kimi yasaklı hale getirmesi gerektiğini iyi hesaplamış. Canan Kaftancıoğlu’nda tek yadırgadığım ise hâlâ Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyor olması.

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