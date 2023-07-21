Karadeniz'de tansiyon yeniden yükseldi! Restleşme sonrası Rusya'dan flaş hamle: Gerçek mühimmat kullanıldı!

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ediyor. Moskova ile Kiev arasındaki gemi restleşmesinin yankıları sürerken Rusya'dan sabah saatlerinde flaş bir hamle geldi.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya'dan gelen Haber ise dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor.

Moskova, Ukrayna tarım ürünlerinin Dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayan tahıl anlaşmasını uzatmayacağını dünyaya ilan etti.

Karadeniz'de restleşme

Bu kararın ardından Rusya Karadeniz'de Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin potansiyel askeri yük taşıyıcıları olarak kabul edileceğini duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise 'Karadeniz Havzası'nda Rusya limanlarına ve Rusya'nın geçici işgali altındaki Ukrayna topraklarında bulunan Ukrayna limanlarına doğru seyreden tüm gemiler askeri kargo taşıyan gemiler olarak değerlendirilecek' denildi.

Karadeniz'deki bu restleşmeden saatler sonra Rusya'dan tansiyonu zirveye çıkarak bir hamle geldi.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Rus donanması Karadeniz'de gerçek mühimmat kullanarak bir tatbikat gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosuna ait bir füze botunun, Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde 'hedef gemiye gemisavar seyir füzelerini canlı olarak ateşlediğini' duyurdu.

Açıklamada, 'Hedef gemi füze saldırısı sonucu imha edildi' denildi.

Tahıl Koridoru anlaşması, Türkiye ve BM arabuluculuğunda 27 Temmuz 2022’de imzalanmıştı.

Anlaşma gereği Ukrayna’nın Odessa, Çernomorsk ve Yuzhne limanlarından gelen ürünler İstanbul Boğazı’nda; BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna’dan heyetlerin bizzat gemiye çıkarak yaptığı denetimlere tabi tutuluyordu.

İlk başta 120 gün süreyle yapılan anlaşma önce 19 Kasım 2022’de, ardından 19 Mart 2023’te uzatılmıştı. İlk imzanın atılmasından beri geçen 355 günde 1004 gemi toplam 1144 sefer yaptı. İstanbul Boğazı’ndan 32.8 milyon ton tahıl taşındı.