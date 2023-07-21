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Fenerbahçe'de yeni transfer Rodrigo Becao, ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'de yeni transfer Rodrigo Becao, ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Rodrigo Becao da takımla ilk idmanına çıktı.

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Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma, koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dayanıklılık koşularıyla tamamladı. Antrenmanda yeni transfer Rodrigo Becao da yer aldı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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