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Lahmacun ve fırın ustaları halüsinasyon görüyor günde 10 havlu değiştiriyorlar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Lahmacun ve fırın ustaları halüsinasyon görüyor günde 10 havlu değiştiriyorlar

Adana’nın Kozan ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve gün içinde 50 dereceyi geçen sıcaklar fırıncı esnafına zor anlar yaşatıyor. Günde 10 havlu değiştiren ve 7-8 litre su içerek serinlemeye çalışan lahmacun ve fırın ustaları sıcaktan halüsinasyon gördüklerini söyledi.

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Kozan ilçesine bağlı Şevkiye mahallesinde kuşaktan kuşağa ata mesleği fırın ve lahmacun ustalığı yapan Karaarslan ailesi sıcaklar nedeni ile fırın başında zorlu ekmek mücadelesini sürdürüyor. İlçede gün içinde 50 derece hissedilen sıcaklar 200 derecelik fırının başında çalışan ustalara zor anlar yaşatıyor.

Geçmiş yıllarda bu denli zorlu sıcak yaşamadıklarını kaydeden lahmacun ustası Erhan Karaaslan “Bu sene çok sıcak bu iş bizim atamızdan gelen iş sıcaklardan dolayı zorlanıyoruz. Bizim bu sıcaklarda durumumuz hiç iyi değil. Aşırı sıcaktan halüsinasyon görüyoruz artık. 60-65 derecede çalışıyorum ne klima ne vantilatör fayda etmiyor. Sabah 7 de fırını yakıyorum akşama kadar lahmacun, börek pişirmeyle devam ediyoruz. Günlük 500 paket 600 kişilik ortalama işimiz oluyor"dedi.
4.kuşak fırıncı olduğunu ve böyle bir sıcak yaşamadığını anlatan Karaaslan" Günden güne daha sıcak oluyor. Günlük 10-15 havlu değiştiriyorum. 4-5 kez kafamı hortumla yıkıyorum yine fayda etmiyor. Mevsim derecelerinden çok yukarda seyrediyor daha da artacak ne yapacağımızı şaşırdık bizde zor durumda ekmeğimizin peşindeyiz”diye konuştu.

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