Kapadokya Üniversitesi'nde yeni bölümler açıldı!

Kapadokya Üniversitesi (KÜN), Grafik Tasarımı, Turizm Rehberliği, Ebelik ve Hemşirelik bölümlerini de açtı.

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Dünyanın ve Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından birinin kalbinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden Kapadokya Üniversitesi, 18 yıllık bilgi ve birikimiyle bölgenin kalifiye yetişmiş, bulunduğu sektörün teknolojik gelişimine ayak uydurabilen, dijital dünyanın gerekliliğini karşılayan başarılı personellerin yetişmesine katkı sunuyor.

Sağlık bölümlerine Hemşirelik ve Ebelik de eklendi. Sağlık eğitimi ve öğretiminin yanı sıra, bünyesinde bulundurduğu Diş Hekimliği Fakültesinin diş hastanesi olarak hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Kapadokya bölgesinin ilk Dil ve Konuşma Terapisi Ünitesiyle dikkatleri üzerine çeken Kapadokya Üniversitesi, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Ebelik ve Hemşirelik bölümlerini açtı. KÜN yeni açtığı sağlık bölümleriyle, bölgenin ve ülkemizin sağlık sektörüne katkı sunmayı, bilgi ve beceriyle donatılmış, etik değerleri ve yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, sosyal sorumluluk bilincine sahip, sorun çözme becerisi gelişmiş, araştırma bilgi ve becerilerine sahip profesyonel ebeler ve hemşireler yetiştirmeyi hedefliyor.

Grafik Tasarımı bölümü sayesinde Nevşehir ve komşu illerde yer alan yükseköğretim kurumlarında bu alanda eğitim veren bölümlerin kısıtlılığı göz önünde bulundurulduğunda; bölgedeki 'Grafik Tasarımı' sektörü istihdamında yaşanan sorununun çözümü de katkı sağlayacak gibi görünüyor. Grafik Tasarımı bölümüne özgü tasarlanmış uygulama laboratuvarında öğrenciler, yenilikçi ve modern eğitim alma imkanını elde ederek, bölge turizminin eşsiz güzelliklerini ortaya koyup tanıtımına katkı sunmaya, sanata ve sanatçıya verilen değerin gelişmesinde önemli bir rol alabilir.

2023-2024 akademik yılı itibarıyla öğrenci alımına başlayan Kapadokya Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü öğrencileri ‘özel yetenek sınavı’ ile kabul edecek. Sınav tarihleri ve başvuru şartlarına üniversitenin internet sayfasından ulaşılabilir.

Turizm Rehberliği bölümü bünyesinde Turist Rehberliği ön lisans (iki yıllık) ve Turist Rehberliği Yüksek Lisans bölümlerinden sonra şimdi de Dil puanı ile alan Turizm Rehberliği (dört yıllık) bölümü açıldı. Türkiye’nin en önemli kültür turizmi lokasyonu olan Kapadokya eğitim görecek öğrenciler dil puanı ile alındığından dört yıllık turizm rehberliği bölümü öğrencilerinin ikinci veya üçüncü bir dili öğrenme imkânı da olacak.

Dört yıllık bölümlerin çift anadal, yan dal gibi imkânları daha kolay değerlendirmesi neticesinde öğrenciler üniversitenin bünyesinde bulunan Uluslararası İlişkiler, Gastronomi, İngiliz Dili ve Edebiyatı gibi bölümlerin de bilgi birikimden faydalanarak geniş bir eğitimle dünyayı bilen turizm elçileri olarak yetişecekler.