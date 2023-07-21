Yok böyle aşk: Eşinin saçlarını yarım asırdır cam bibloda saklıyor! "Bir gece uyandım eşim..."

"Eşim; yarim, nigarım; dostum, dert ortağım"

"Eşim benim hancım, hamamcım; aşçım, terzim; verimli tarlam, çocuklarımın annesi" diyen 83 Yaşındaki Mustafa Yıldırım, “Eşim; yarim, nigarım; dostum, dert ortağım. Başımın tacı, gönlümün dert ortağı, biricik inci tanem eş demek de bu zaten. Sevginin olduğu her yerde barış, kaynaşma, paylaşma ve dayanışma olur. Sevginin olmadığı yerlerde ise kin, nefret, kavga ve dövüş olur ve yuva çatlamaya başlar. Kadın çadırın direğidir” diye konuştu.