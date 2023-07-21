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Soyguncular, PSG'nin yıldız kalecisi Donnarumma ve eşini bağlayıp evi birbirine kattı

Soyguncular, PSG'nin yıldız kalecisi Donnarumma ve eşini bağlayıp evi birbirine kattı

Dünyaca ünlü kaleci Gianluigi Donnarumma'nın Paris'teki evi dün gece soyuldu. Hırsızlar, PSG'nin deneyimli eldiveni ve eşini bağlayarak soygunu gerçekleştirdi. Evden yaklaşık 500 bin euro çalındığı düşünülürken, Donnarumma ve eşi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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Dünyaca ünlü kaleci Gianluigi Donnarumma'nın Paris'teki evi dün gece 03.20 sularında soyuldu. Hırsızlar, PSG'nin deneyimli eldiveni ve eşini bağlayarak soygunu gerçekleştirdi.

Faillerin, evden yaklaşık 500 bin euro çaldığı düşünülüyor.

L'équıpe'te yer alan habere göre, hırsızlık olayının ardından Donnarumma ve eşi bir otele sığındı. Büyük şok geçiren çift tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Evi savaş alanına çeviren hırsızlar değerli eşyaları çaldıktan sonra izlerini kaybettirmeyi başardı. Güvenlik güçlerinin konuya ilişkin araştırmaları sürüyor.

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