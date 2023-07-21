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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 65 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 65 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kendilerini vize firması olarak tanıtıp ağına düşürdükleri kişilerden ‘vize işlem ücreti’ alarak dolandıran şebekeye yönelik İzmir merkezli 7 ilde icra edilen eş zamanlı operasyonda, 65 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Kendilerine vize başvurularını kabul eden firma görünümü veren ve ağına düşürdükleri 2 bin 12 kişiden kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla ‘vize işlem ücreti’ talep eden suç çetesine yönelik İzmir merkezli 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 65 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Firari 12 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. Operasyonla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zanlıların yaklaşık 100 milyon liralık vurgun gerçekleştirdiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Siber suçlarla mücadelede 65 şahıs yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, vize başvurularını kabul etmeye yetkili firmaların ismini kullanarak kendi kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla ‘vize işlem ücreti’ adı altında para talep eden ve ülkemiz genelinde 2 bin 12 müşteki şahıstan yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç sağlayan 77 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik yürütülen eş zamanlı operasyonda 65 şahıs ile muhtelif miktarda nakit para, ruhsatsız tabanca ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren Emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. Siber suçlarla mücadelemiz aralıksız devam edecek.”

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