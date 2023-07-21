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Dumanı gören ihbar etti! Antalya'da büyük panik

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dumanı gören ihbar etti! Antalya'da büyük panik

ANTALYA'nın Aksu ilçesine ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.

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Kumköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı görenlerin ihbarıyla Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile yangınlara karşı bölgede görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü sevk edildi.

Orman ekipleri yangına 4 arazöz, ilk müdahale aracı ve su tankıyla müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan, yangın alanında çok sayıda cam şişe olduğu görüldü.

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