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Kayseri'de yatırım vaadiyle dolandırıcılık şüphelisi yakalandı!

Kayseri'de yatırım vaadiyle dolandırıcılık şüphelisi yakalandı!

KAYSERİ'de "forex yatırımı" vaadiyle 10 kişiyi 16 milyon 500 bin lira dolandırdığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2 yıldır forex yatırım sistemi üzerinden para kazandığını öne süren M.G'nin 10 kişiyi 16 milyon 500 bin lira dolandırdığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Şüphelinin şehirlerarası yolcu otobüsüyle İstanbul'a gitmek için yola çıktığını öğrenen polis, harekete geçti.

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde gözaltına alınan zanlı, getirildiği Kayseri'de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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