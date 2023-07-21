BIST 6.683
DOLAR 26,93
EURO 29,99
ALTIN 1.702,86
HABER /  GÜNCEL

Tırın altına girdi feci şekilde can verdi! Tır şoförü ölen kişinin kimliğini görünce kahroldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tırın altına girdi feci şekilde can verdi! Tır şoförü ölen kişinin kimliğini görünce kahroldu

Bursa'nın İnegöl ilçesi girişinde meydana gelen kazada otomobil, çarptığı tırın altına girdi; otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. TIR şoförü Uğur Can Uras’ın (22) ifadesinde, “Kurtarmaya çalıştığım sürücünün, amcamın oğlu olduğunu görünce gözlerime inanamadım. Kuzenim olması beni çok üzdü” dedi.

Abone ol

Kaza saat 01.20 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Bayram Uras (41) yönetimindeki 16 PF 600 plakalı otomobil, aynı yöne seyrederken yakıt istasyonuna giriş yapmak için yavaşlayan sürücü Uğur Can Uras (22) yönetimindeki 16 KNA 49 plakalı tıra arkadan çarpıp altına girdi.

Kaza sonucu sürücü ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112'ye bildirdiler. Kaza yerine 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma Seferberliği

Ekipler otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiler. Kurtarılan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Bayram Uras

Kahreden tesadüf

Kazanın ardından ölen sürücünün amcasının oğlu olduğu öğrenilen tırın sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü emniyetteki ifadesinde, “Aracın yakıtı azalmıştı. İstasyona girmek için yavaşlayıp sinyal verdim. O sırada bir araç arkadan çarptı. Kurtarmaya çalıştığım sürücünün, amcamın oğlu olduğunu görünce gözlerime inanamadım. Kuzenim olması beni çok üzdü” dediği öğrenildi.

Ölen sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 7 branşta 78 milli sporcu yarışacak!
Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 7 branşta 78 milli sporcu yarışacak!
Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı! Transfer askıya alındı
Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı! Transfer askıya alındı
Putin'den Polonya'ya uyarı: Onlara hatırlatacağız
Putin'den Polonya'ya uyarı: Onlara hatırlatacağız
Galatasaray'ın stat isim sponsorluğu, RAMS Global'in oldu
Galatasaray'ın stat isim sponsorluğu, RAMS Global'in oldu
Kayseri'de yatırım vaadiyle dolandırıcılık şüphelisi yakalandı!
Kayseri'de yatırım vaadiyle dolandırıcılık şüphelisi yakalandı!
ABD'de araç hırsızlığı yüzde 33,5 arttı!
ABD'de araç hırsızlığı yüzde 33,5 arttı!
Ankara'da tecavüze uğrayan İspanyol öğrencinin hukuk zaferi! Savcının sözleri tam bir skandaldı
Ankara'da tecavüze uğrayan İspanyol öğrencinin hukuk zaferi! Savcının sözleri tam bir skandaldı
Beşiktaşlı Nathan Redmond, Burnley'e transfer oldu
Beşiktaşlı Nathan Redmond, Burnley'e transfer oldu
Dumanı gören ihbar etti! Antalya'da büyük panik
Dumanı gören ihbar etti! Antalya'da büyük panik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili Hayati Yazıcı'nın annesinin cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili Hayati Yazıcı'nın annesinin cenazesine katıldı
Soyguncular, PSG'nin yıldız kalecisi Donnarumma ve eşini bağlayıp evi birbirine kattı
Soyguncular, PSG'nin yıldız kalecisi Donnarumma ve eşini bağlayıp evi birbirine kattı
Panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi son depremin şiddeti kaç?
Panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi son depremin şiddeti kaç?