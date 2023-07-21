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Samsun'da deneme amacıyla ekilen ekinezya çiçek açtı!

Samsun'da deneme amacıyla ekilen ekinezya çiçek açtı!

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde ekilen tıbbi aromatik bitki türlerinden ekinezya, çiçek açmaya başladı.

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Karşıyaka Mahallesi'nde Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (EKOMDER) uygulama arazisinde, arasında ekinezyanın da yer aldığı 20'den fazla tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapılıyor.

Yaklaşık 3 yıl önce ekimi yapılan ekinezyanın hasadı, bu yıl gerçekleştirilecek.

EKOMDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Karaman, AA muhabirine, ekinezyanın gerek görselliği, gerekse baharat sektörüne katkısı itibarıyla önemli bir tıbbi aromatik bitki türü olduğunu söyledi.

Uygulama bahçelerinde üç dönüm alana ektikleri ekinezyanın çiçeklenmeye başladığını belirten Karaman, "Ekinezyadan dönüm başına ortalama 500 kilogram ürün elde etmeyi planlıyoruz. Verimli bir ürün olması sebebiyle ekim alanını artırmayı düşünüyoruz. Sözleşmeli üreticilerimize üründen verim alınmadan üretmelerini önermedik ama şimdiden itibaren onları ekinezya üretimi konusunda yönlendireceğiz." dedi.

Hasadın ardından ekinezyayı tesislerinde kuruttuktan sonra satacaklarını dile getiren Karaman, "Uygulama tarlalarımızda çalışanların çoğu kadın. Onlara da ekonomik anlamda istihdam sağlanmış oluyor." ifadesini kullandı.

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