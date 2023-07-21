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Antalya'da iki kardeşi ölüm bile ayıramadı! Bir gün arayla hayatlarını kaybettiler

Antalya'da iki kardeşi ölüm bile ayıramadı! Bir gün arayla hayatlarını kaybettiler

ANTALYA'da Hüseyin ve Abdullah Yalçın isimli iki kardeş, bir gün arayla hayatlarını kaybetti. Dün hayatını kaybeden Hüseyin Yalçın bugün toprağa verilmeden ağabeyi Abdullah Yalçın hayatını kaybetti.

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Antalya Gazipaşa’da ikamet eden iki kardeşi ölüm bile ayırmadı. Hüseyin ve Abdullah Yalçın isimli iki kardeş, bir gün arayla hayatlarını kaybetti. Göçük Mahallesi’nde ikamet eden Hüseyin Yalçın bir süredir yakalandığı hastalığı yenmek için tedavi görüyordu.

Geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Yalçın, perşembe günü hayatını kaybetti.

Yalçın ailesi ikinci acı haberi aldı

Yalçın ailesi, Hüseyin Yalçın’ı toprağa vermeden ikinci bir acı haberle sarsıldı. Pazarcı Mahallesi’nde ikamet eden Hüseyin Yalçın'ın ağabeyi Abdullah Yalçın, eşi, kızı ve damadıyla birlikte yaşadığı evde bugün sabaha karşı yüksekten düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Abdullah Yalçın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yalçın’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze aracına alınarak önce Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna, ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bir gün arayla hayatlarını kaybeden Hüseyin Yalçın bugün sabah saat 10.00’da Göçük Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilirken, ağabeyi Abdullah Yalçın’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Antalya’ya gönderildi.

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