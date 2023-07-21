ABD'de 2001'de bir kadını öldüren suçlu, zehirli iğneyle idam edildi!

ABD'nin Alabama eyaletinde, zehirli iğnelerin enjekte edilememesi nedeniyle ara verilen infaz cezasına yeniden başlanmasının ardından, 2001'de bir kadını döverek öldüren mahkum James Barber idam edildi.

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Savcılar, güney Alabama hapishanesinde zehirli iğneyle idam edilen 64 yaşındaki James Barber'ın, 2001'de 75 yaşındaki Dorothy Epps'i çekiçle döverek öldürüp çantasını çaldıktan sonra kaçtığını itiraf ettiğini aktardı.

Alabama Valisi Kay Ivey'in, başarısız infazlar sonrası Aralık 2022'de hapishane kapsamında prosedür kontrolleri yapmak amacıyla zehirli iğneyle idam cezasını askıya almasının ardından Barber'ın idamı ilk infaz oldu.

Eyalet yetkilileri, enjeksiyon ile sorumlu hapishane görevlilerinin değiştirildiğini ve Barber'a zehirli iğnelerin 6 dakikada enjekte edildiğini belirtti.

Barber, maktulün ailesinden özür diledi

İdam cezası almasının ardından Epps'in ailesinden özür dileyen Barber, "Epps'in ailesine onları sevdiğimi söylemek istiyorum. Yaşananlar için üzgünüm. Şu an hissettiklerimi anlatmaya kelimeler yetmiyor." demişti.

Barber, mahkemede kendisini ölüm cezasına çarptıran kişileri affettiğini dile getirmişti.

Görevlilerin zehirli iğne enjekte edememesi, infazların askıya alınmasına sebep olmuştu

Eylül 2022'de hapishane görevlilerinin, "Allan Miller" adlı suçluya yaklaşık 2 saat boyunca defalarca denemelerine rağmen zehirli iğneleri enjekte edememesi ve bir süre sonra Miller'ı bir sedyede dikey olarak asılı bırakmaları oldukça eleştirilmişti.

Bir diğer başarısız idamdan sonra üçüncü idamın aynı sorunlardan dolayı uzun sürmesi eyalette tartışmalara sebep olmuştu.

Söz konusu başarısız idam girişimleri nedeniyle Barber'ın avukatları, eyaletin "anayasaya uygun şekilde ölümcül bir iğne enjekte etmekteki" başarısızlığına dikkati çekerek, mahkemeden Barber'a ölüm cezası verilmemesini talep etmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Sonia Sotomayor, Barber'ın, prosedür kontrollerinin üzerinde yapılabileceği bir deney faresi olmadığını dile getirmişti.