3 gündür mahsur kalan kedi kurtarılmayı bekliyor: Annesi garaj kapısında nöbet tutuyor

Kırıkkale'de 3 gündür garajda mahsur kalan kedi kurtarılmayı bekliyor. Apartman sakinlerden Osman Çöpatlamaz, "Arada sesler geliyor, diğer kediler de başında nöbet bekliyor. Tahminim annesi olan da siyah kedi" dedi.

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Kırıkkale şehir merkezindeki Yaylacık Mahallesi 364. Sokak'taki bir apartmanın garajında mahsur kalan kedi, 3 gündür kurtarılmayı bekliyor. Kedi sesini duyan apartman sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Ekipler, garaj kapısının kilitli olmasından dolayı da kediyi kurtaramadı. Garajın önünden ayrılmayan kedilerden birinin ise annesi olduğu belirtildi.

Kapının altından su ve yiyecek bırakan vatandaşlar, kedinin biran önce kurtarılması için yetkililere ve apartman sahibine çağrıda bulundu.

Apartman sakinlerden Osman Çöpatlamaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kedinin 3 gündür garajda mahsur kaldığını belirterek, biran önce kurtarılmasını istedi.

"Diğer kediler de başında nöbet bekliyor"

3 gündür kedi sesinin geldiğini anlatan Çöpatlamaz, "Burası garaj olarak kullanılıyor bildiğimiz kadarıyla. Yakın zamanda değişmiş, komşularımız da eşya konulduğunu söylüyor. Kim olduğunu bilmiyoruz sahibinin bulunamadı. 3 gündür de kedi sesi geliyor içeriden. İlk gün annesinden ayrılan bir kedinin olduğunu düşündük, ilk başta da üzerine düşmedik. Sonra sesler artınca itfaiyeye haber verdik. Kapalı bir mekan olduğu için 'gelemeyiz' dediler.

Polisi aradık, polis geldi sahibini aramaya başladılar. Arada sesler geliyor, diğer kediler de başında nöbet bekliyor. Tahminim annesi olan siyah kedi. Seslerden çok etkileniyoruz açıkçası. Hayvan içeride 3 gündür bekliyor aç susuz. Biran önce kurtarılmasını bekliyoruz" dedi.