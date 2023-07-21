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Tekirdağ çekirge istilasından kurtulmak üzereyken yeni istila ortaya çıktı 20 gün sonra geliyorlar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ çekirge istilasından kurtulmak üzereyken yeni istila ortaya çıktı 20 gün sonra geliyorlar

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan çekirge istilasına karşı mücadele sürüyor. İklim değişikliğinin böcek popülasyonunu etkilediğine dikkat çeken Prof. Dr. Özgür Sağlam, 20 gün sonra çayır tırtılı popülasyonunda da artış durumu söz konusu olabileceğini söyledi.

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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan çekirge istilası ile ilgili yapılan uzman açıklamasında iklim koşullarının değişmesine bağlı zaman zaman zararlıların salgın yapacak kadar şekilde üremelerinin sebep olabildiği vurgulandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam, “Çekirge göç edebilen bir zararlı ve iklim koşulları uygun olduğunda diğer zararlılar gibi popülasyonlarını çok hızlı sayıda artırabilen ve farklı bölgelere farklı konukçulara zarar verebilme potansiyelinde olan böcekler içerisinde” diyerek 20 gün sonra çayır tırtılı popülasyonunda da artış durumu söz konusu olabileceğini ifade etti.

Sağlam yaptığı açıklamada, “Şu anda özellikle çekirge salgınıyla karşı karşıyayız. Bu neyse ki Muratlı ilçemizin sınırlı yerinde görüldü. Özellikle mera alanından başlayarak, ayçiçeği tarlalarına doğru bir yönelme durumu söz konusu. Salgının başlangıcında gerekli müdahaleler yapıldı. Valilik koordinasyonunda Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Fakültemizin katkılarıyla gerekli müdahaleler yapıldı. Devlet destekli mücadele kapsamında üreticilere ilaç temini sağlandı ve çalışmalar yapılıyor. Bunun yayılma durumu önlemiş durumda. Burada çekirge göç edebilen bir zararlı ve iklim koşulları uygun olduğunda diğer zararlılar gibi popülasyonlarını çok hızlı sayıda arttırabilen ve farklı bölgelere farklı konukçulara zarar verebilme potansiyelinde olan böcekler içerisinde. Çekirgeler, özellikle yeşil buldukları bütün bitkileri tüketme eğilimi içerisindeler. Şuanda ayçiçeği özelinde zararın biraz daha önüne geçmiş durumdayız. Ayçiçeği hasat döneminin sonrasında özellikle mısır üretim alanlarında böyle bir zarar söz konusu olabilir” dedi.

İklim değişikliği etkeni

Sağlam açıklamasının devamında, “İklim değişikliği, özellikle sıcaklık ve yağış dengesizlikleri zaman zaman potansiyel olan zararlıları salgın yapacak şekilde üremelerini desteklemekte ve bu şekilde karşımıza çıkabilmektedir. Geçen yıl çayır tırtılında bunu gördük. Tam olarak Temmuz ayının ortalarında yine benzer tarihlerde çekirgelerle karşı karşıyayız. Çayır tırtılını unutmamak gerekir. Halen bir risk söz konusu. 20 gün sonra çayır tırtılı popülasyonunda da artış durumu söz konusu olabilir. Bu nedenle üreticileri üretmiş oldukları alanlarla ilgili kontrollerini sıklaştırmalarını öneriyoruz. Ayçiçeği üretimi anlamında baktığımızda geçen yıl üretim potansiyelinden biraz daha düşük olduğu görülmekte. Bu nedenle ürün rekoltesinde bir azalma söz konusu. Üretici mutlaka tarlasına sahip çıksın. Gerekli kontrollerini sıklaştırsın” diye konuştu.

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