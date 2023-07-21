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Yasmin Levy 10 Ağustos'ta İstanbul'da konser verecek!

Yasmin Levy 10 Ağustos'ta İstanbul'da konser verecek!

Ladino müziğinin sıra dışı yorumcusu olarak kabul edilen ve müzikal yolculuğunda Türkiye'ye ait ezgileri de kullanan Yasmin Levy, 10 Ağustos'ta İstanbul'da konser verecek.

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Piu Entertainment'ın 10. yıl konserleri kapsamında Turkcell Vadi'de sahne alacak Levy sevilen şarkılarını seslendirecek.

Henüz 6 yaşındayken piyano çalmayı öğrenen ve 21 yaşında ilk kez izleyici karşısına çıkan Yasmin Levy'nin İstanbul konseri saat 21.00'da başlayacak.

Manisa kökenli Sefarad bir ailenin çocuğu olan Yasmin Levy'nin müziğinde Türk müziğinin etkileri de yoğun bir şekilde yer alıyor.

Sefarad ve Latin ezgilerinin sıkça kullanıldığı, son dönemin en popüler dizilerinden Kulüp'ün de müziklerinde de sanatçının "Adios Kerida" şarkısı yer almıştı.

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