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HABER /  POLİTİKA

Kılıçrdaroğlu Jahrein'e bir tazminat davası daha açtı

Kılıçrdaroğlu Jahrein'e bir tazminat davası daha açtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Jahrein' lakaplı fenomen Ahmet Sonuç'a kendisine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle bir tazminat davası daha açtı.

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Fenomen Ahmet Sonuç, Çolak, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda, CHP liderine yönelik "Demans hastası. Leblebi kafalı" sözlerini yineledi.

Jahrein, paylaşımında "Demans hastası, Leblebi kafalı, Kuzeniyle evli, Kaybetme uzmanı ve hala peşinden koşanlar var. Bana siyasi olamazsın diyorlar. Doğru. Eşim teyzemin kızı değil" ifadelerini kullandı.

Paylaşımın ardından Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından Ahmet Sonuç’a tazminat davası açacaklarını duyurdu.

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Densizliklerin hesabını mutlaka soracağız"

"Saldırganlık ve hakaret yoluyla istediklerini elde edebileceğini ve insanları sindirebileceğini düşünen, eleştiri ve hakaret ayrımını yapamayan, gün geçtikçe bayağılaşan, hedef aldığı kişilere yönelik olarak yaptığı hakaret kapsamlı yakıştırmalar ile kendisini tasvir ettiğinin ayrımına varamayan, Ahmet Sonuç (Jahrein) isimli kişi hakkında; Bugünkü ahlaksız hakaretleri nedeniyle de derhal tazminat davası açacağız!

Öncekilerde de olduğu üzere, elde edilecek tazminat miktarı öğrencilere burs olarak dağıtılmak üzere... Ayrıca, hakaret suçundan suç duyurusunda bulunacağız.. Densizliklerin hesabını mutlaka soracağız..

Saldırganlık ve hakaret yoluyla istediklerini elde edebileceğini ve insanları sindirebileceğini düşünen, eleştiri ve hakaret ayrımını yapamayan, gün geçtikçe bayağılaşan, hedef aldığı kişilere yönelik olarak yaptığı hakaret kapsamlı yakıştırmalar ile kendisini tasvir ettiğinin…"

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