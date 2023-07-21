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Bakan Yumaklı'dan destek açıklaması! Tam "96 milyon 144 bin TL" Ödemeler bugün hesaplara yatıyor

Bakan Yumaklı'dan destek açıklaması! Tam "96 milyon 144 bin TL" Ödemeler bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden tarımsal destek ödemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yumaklı,"96 milyon 144 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Çiftçilerin destekleme ödemeleri devam ediyor. Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "96 milyon 144 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Bu kapsamda Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği 93 milyon 972 bin lira, Düve Alım Desteği olarak da 2 milyon 172 bin lira ödeme yapılacak.

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