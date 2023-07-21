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Yatırım yalanı uzun sürmedi... Kayseri'de 16,5 milyonluk dev vurgun!

Yatırım yalanı uzun sürmedi... Kayseri'de 16,5 milyonluk dev vurgun!

Kayseri'de, yatırım yalanıyla 10 kişiyi toplam 16,5 milyon lira dolandıran şahıs, polis ekipleri tarafından Ankara'da yakalandı.

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Kayseri’de yaşayan M.G, 2 yıl içinde 'Forex' yatırımı adı altında para kazandığını söyleyerek, yatırım amaçlı 10 kişiden toplam 16,5 milyon TL aldı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, polise haber verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, M.G'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüpheli, İstanbul’a otobüsle gittiği sırada düzenlenen operasyonla Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) yakalandı. Gözaltına alınarak Kayseri’ye getirilen M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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