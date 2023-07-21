Yatırım yalanı uzun sürmedi... Kayseri'de 16,5 milyonluk dev vurgun!

Bakan Yumaklı'dan destek açıklaması! Tam "96 milyon 144 bin TL" Ödemeler bugün hesaplara yatıyor

Kılıçrdaroğlu Jahrein'e bir tazminat davası daha açtı

Antalya'da iki kardeşi ölüm bile ayıramadı! Bir gün arayla hayatlarını kaybettiler

300 bin TL ceza yedi, adı dolandırıcıya çıktı! Bursalı fenomen isyan etti: Babam bile bana güvenmiyor