TotalEnergies, Rönesans Enerji'ye yüzde 50 ortak oldu

Rönesans Holding, stratejik büyüme alanı olarak gördüğü yenilenebilir enerjide, TotalEnergies ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük iş ortaklıklarından birine imza attı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Herve Magro'nun katılımıyla gerçekleşen törende, TotalEnergies ile Rönesans Holding arasındaki ortaklık anlaşması, bugün İstanbul'da imzalandı.

Bu anlaşma kapsamında, Rönesans Holding grup şirketlerinden Rönesans Enerji'nin yüzde 50 hissesi TotalEnergies tarafından satın alındı.

Rönesans Holding ve TotalEnergies'in ortaklık çatısı altında faaliyetlerini sürdürecek Rönesans Enerji, bugün itibarıyla bünyesinde barındırdığı 6 hidroelektrik santrali (HES) projesiyle 166 megavatlık kurulu güce sahip.

Şirket, yeni dönemde de yüzde 100 yenilenebilir enerji portföyüyle büyümeye devam ederek, Türkiye'nin en büyük 3 yeşil enerji şirketinden biri olmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, Rönesans Holding olarak yaptıkları her işte daha iyisini hedefleyerek, dünyada örnek gösterilen birçok projeye ve yatırıma imza attıklarını belirtti.

Ilıcak, şirketin uluslararası iş ortaklıklarını ve finansman yaratma kabiliyetini, ülkeye değer katmak için daha önce de ortaya koyduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Şimdi aynı yetkinliği enerji alanında kullanıyor ve TotalEnergies ile yenilenebilir enerji alanında güçlerimizi birleştiriyoruz. TotalEnergies'in yenilenebilir enerji alanında büyümek için Türkiye'yi ana ülkelerden biri, Rönesans'ı da iş ortağı olarak seçmesi sadece bizim için değil, sektörümüz ve ülkemiz için çok değerli. Bu güç birliğinin Türkiye'de yenilenebilir enerji alanında bugüne kadar yapılmış en büyük iş ortaklıklarından biri olması da bizi ayrıca mutlu ediyor."

Türkiye'deki yatırımlarımız 2028'de 10 milyar Euro'yu aşmış olacak

Ilıcak, 2023'ün kendileri için son derece anlamlı bir yıl olduğuna işaret ederek, "Rönesans Holding olarak birikimimizi ve sermayemizi çoğunlukla yurt dışındaki projelerimizden elde ediyoruz. Edindiğimiz bu birikim ve sermayeyi uluslararası ortaklarımızla birlikte ülkemize ve insanımıza istihdam sağlayan yatırımlara dönüştürdük. Bu yatırım miktarı bugün itibarıyla 7 milyar Euro'dan fazla. Farklı iş kollarındaki yatırımlarımızla 2028 itibarıyla ülkemizde gerçekleştirdiğimiz toplam yatırım tutarının 10 milyar Euro'yu aşmasını bekliyoruz." bilgisini paylaştı.

Rönesans'ın yeni dönem yolculuğunda, sürdürülebilirliği en önemli değer olarak gördüklerinin de altını çizen Erman Ilıcak, şunları kaydetti:

"Rönesans Holding olarak, dünyada kabul gören 2050'den tam 10 yıl önce, 2040'ta, toplam emisyonumuzu net olarak sıfıra indirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürken 2030 için ara bir hedef belirledik ve 2022'ye göre emisyonlarımızı yüzde 55 azaltmayı tüm paydaşlarımıza taahhüt ettik. Rönesans Enerji de bugüne kadar olduğu gibi yüzde 100 yeşil enerji portföyüyle büyümeye devam edecek, fosil kaynaklı hiçbir enerji üretim santrali geliştirmeyeceğiz. Yatırımlarımıza ağırlıklı rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları ile devam edeceğiz. Bu açıdan, Rönesans Enerji, bizim sürdürülebilirlik taahhütlerimizin de en büyük itici gücü olacak."