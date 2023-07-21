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Milli para okçu Merve Nur Eroğlu, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı!

Milli para okçu Merve Nur Eroğlu, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı!

Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Nur Eroğlu, altın madalya kazanarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota aldı.

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Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pilsen kentinde gerçekleştirilen organizasyonda ay-yıldızlı sporcu Merve Nur Eroğlu, klasik yay kategorisindeki final mücadelesini kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan, bu sonuçla 2024 Paris Paralimpik Oyunları için katılma hakkı kazanan milli sporcu sayısı da 7'ye yükseldi.

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