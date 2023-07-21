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Yunan astsubay cezaya sinirlendi komutanını rehin aldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yunan astsubay cezaya sinirlendi komutanını rehin aldı

Yunanistan'da, Aspropirgos'taki 2. Paraşütçü Bölüğü bünyesinde görev yapan ve kendisine verilen ceza nedeniyle komutanını rehin tutan bir astsubay, polis müdahalesinin ardından gözaltına alındı.

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Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, kendisine verilen bir cezaya sinirlenen astsubay, komutanlık binasına girerek ses bombası attı.

Haberlerde, astsubayın daha sonra etrafa rastgele ateş açtığı ve komutanını bir süreliğine rehin tuttuğu kaydedildi.

Polisin müdahalesiyle kimse yaralanmadan son bulan olayda, astsubayın gözaltına alındığı belirtildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un da bilgi almak için bölüğe gittiği bildirildi.

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