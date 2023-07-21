Rusya'da bir Türk, nehre atılan hamile kadını ölümden kurtardı

Rusya'nın kuzeydoğusundaki Magadan kentinde hamile bir kadını ölümün eşiğinden çekip alan Türk inşaat işçisi İmam Atalay'a Vali Sergey Nosov tarafından ödül verildi.

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Soruşturma makamının edindiği bilgilere göre liman kenti Magadan'da iki kişi, bizzat tanıdıkları hamile kadını Ola Nehri'ne attı. Zanlıların amacı, hamile kadını öldürüp dairesini ele geçirmekti.

Fakat Magadan'daki yeni havalimanın yapımında çalışan Türk inşaat işçisi İmam Atalay, nehirde balık tuttuğu sırada olay anına tanıklık etti ve hamile kadının hayatını kurtardı.

Vali Nosov, olay yerine yakın bir noktada balık Atalay'ın suya atlayarak kadını kurtardığını ve bunun değerli bir örnek teşkil ettiğini söyledi. Nosov, Atalay'a şükranlarını da sundu.