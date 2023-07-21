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MSB duyurdu! PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesinde 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık, kısa bir süre önce Kuzey Irak'ın Metina bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

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Bugün Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaşan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan son açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

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