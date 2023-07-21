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Almanya'da başıboş aslanın varlığına dair belirti bulunamadı

Almanya'da başıboş aslanın varlığına dair belirti bulunamadı

Almanya'nın başkenti Berlin'in güneyinde dünden bu yana başı boş gezdiği iddia edilen dişi aslan için yapılan aramalar durduruldu.

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Almanya'ya Kleinmachnow Belediye Başkanı Michael Grubert bölgede dişi aslan ya da başka bir yırtıcı hayvanın varlığına dair ciddi bir belirti bulunmadığını açıkladı.

Grubert, geniş çaplı aramayı tetikleyen görüntü üzerinde yapılan yeni bir analizin bunun büyük olasılıkla bir yaban domuzu olduğunu gösterdiğini belirtti.

Yaklaşık 30 saat süren dişi aslanı arama çalışmaları, Alman Polis Sendikası tarafından eleştirildi.

Dronlar, helikopterler ve zırhlı araç da arıyordu

220 polis memurunun yanı sıra termal kameralı dronlar ve helikopterler ile zırhlı bir araç, arama çalışmalarına katılmıştı.

Alman Polis Sendikası Başkan Yardımcısı Heiko Teggatz Bild gazetesine yaptığı açıklamada vahşi hayvanı arama çalışmalarının yüzbinlerce avro masraf anlamına geldiğini belirterek, "Bu masraf muhtemelen boşuna yapıldı. Sorumluluk zabıtaya aittir, açıkça polise değil. Polis, zabıtanın değerlendirmesine göre harekete geçti. Polisin bu şekilde önlem almaktan başka seçeneği yoktu, çünkü hayvanın halk için bir tehdit oluşturduğunu varsaymak zorundaydılar." dedi.

Teggatz ayrıca öncelikle görüntülerin gerçek olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Ardından da büyük bir yırtıcı kedi mi yoksa yaban domuzu mu olduğunu belirlemek üzere derhal uzmanlar görevlendirilmeliydi." diye konuştu.

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