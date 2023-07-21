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Edremit zeytinyağı Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescilini aldı!

Edremit zeytinyağı Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescilini aldı!

BALIKESİR'İN EDREMİT ilçesinde üretilen zeytinyağı, Avrupa Birliği (AB) Tarım Konseyi'ndeki onay sürecini tamamlayarak resmi olarak tescil edildi.

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Türkiye'de, Milas zeytinyağının ardından AB coğrafi işaret tescili alan ikinci zeytinyağı Edremit oldu. AB nezdinde Türkiye’den 13. ürün olarak tescillenen Edremit zeytinyağı, 2017 yılından beri ülkemizde coğrafi işarete sahipti.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin şunları söyledi: “Dün itibarıyla Edremit zeytinyağı coğrafi işaretimiz Avrupa Birliği Komisyonu tarafından tescillendi ve ülkemizin 13'üncü, AB tarafından kabul edilen coğrafi işareti; zeytinyağı anlamında da 2. Avrupa Birliği onaylı zeytinyağı oldu. Bu bakımdan çok mutlu, onurlu ve gururluyuz. Edremit Ticaret Odası olarak zaten üreticimizin ve Türk çiftçisinin, Türk zeytinyağcısının yanında yıllardır çalışıyoruz. 106 yaşında bir ticaret odası ve bütün süreç boyunca Türkiye'nin en kaliteli zeytinyağlarının yetiştiği bölgede zeytinyağı üreticisinin emekleri için çalışmış ve ekonomik değere ulaşması için emek vermiş bir Edremit Ticaret Odası. Bunun sonunda da bu başarıldı. Bu bakımdan çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Geçmiş dönem başkanı başta Coşkun Salon olmak üzere ve Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci olmak üzere tüm çalışanlarımıza yönetim kurulu üyelerime, meclis üyelerime, hepsine teker teker teşekkür ediyorum.”

Çetin, Edremit zeytinyağına değinerek, “Bir kere ilk önce Edremit zeytin tipinin karakteristik özelliklerinden kaynaklı nefasetinin uzun süre bozulmadan tüketilebilmesi ve Türkiye'de ve dünyada kabul edilebilir anlamında zaten çok önemli bir çeşit. Bunun yanı sıra yetiştiği coğrafyadan aldığı özellikler. Kazdağları'nın oksijeninden, Kazdağları’nda yaşayan, endemik bitkilerden; Madra Dağları'ndan esen rüzgarlardan, Ege Denizi'nin İmbat rüzgarından aldığı özellikler, çevre faktörleriyle beraber Edremit zeytin ve zeytinyağını eşsiz bir ürün haline getiriyor. Zaten bu coğrafi işaret bunun bir sembolü. Bunu da Avrupa Birliği onaylayarak Edremit zeytinyağının dünyada eşsiz olduğunu kanıtlamış oldu” dedi.

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