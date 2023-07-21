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Türkiye'den Yunanistan'a yardım: Uçak ve helikopter gönderilecek

Türkiye'den Yunanistan'a yardım: Uçak ve helikopter gönderilecek

Türkiye, Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderecek

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Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderecek

"Erdoğan'ın talimatıyla uçak ve helikopter gönderilecek"

İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada,

"Türkiye, Yunanistan’da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan’a gönderilecek. Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan’daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak." ifadelerine yer verdi.

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