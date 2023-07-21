Ankara'da tarife yeniliği yapan taksiciler uzun kuyruk oluşturdu

Başkente taksi ücret tarifelerine zam yapılmasının ardından taksiciler, yarın başlayacak düzenleme öncesinde taksimetre ücretlerini güncellemek için sıraya girdi.

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Ulaşımın önemli bir parçası olan taksiler, kısa mesafeli yolculuklar için sıkça tercih edilen bir seçenek olmuştu.

Akaryakıta gelen zamlar sonrasında Ankara’da da taksi ücretlerinde fiyat düzenlemesine gidildi.

İndi bindi, açılış ve kilometre fiyatlarına yüzde 50’ye yakın zam geldi.

İndi bindi 50 lira

İndi bindi ücreti 50 lira, açılış ücreti 18 lira, kilometre ücreti ise 15 lira olarak belirlendi.

Ankara’da görev yapan binlerce taksici de taksimetrelerini güncellemek için taksimetre güncelleme merkezinde yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

"4 saattir buradayım"

15 yıldır taksicilik yapan Nuh Yıldırım, taksimetre ücretlerine gelen zamların herkese hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları söyledi:

Bugün taksi ücretlerine zam geldi. Gelen zam tüm taksicilere hayırlı olsun. Sabah 10.00’dan beri sıra bekliyorum. 4 saattir buradayım.

Taksimetre ücretlerine gelen zam ile birlikte Ankara’da kayıtlı olan 8 bin taksici buraya gelerek taksimetrelerine güncelleme yaptırıyor.

Güncelleme işlemleri yaklaşık olarak 5 dakika sürüyor ama sıranın gelmesi için saatlerce beklememiz gerekiyor. Taksici arkadaşlarımıza hayırlı olsun.



"Biz de hak ettiğimiz zammı aldık"

Uzun yıllardır Ankara’da taksicilik yapan Mehmet Özhan, taksimetre ücretlerine gelen zam ile açılış ücretinin 18 lira olduğunu, kilometre başına ise ücretlerin 15 lira olduğunu, bekleme ücretlerinin de 1 buçuk lira olarak güncellendiğini ifade etti.

Merak edilen diğer bir konu olan indi-bindi ücretlerinin de gelen zamlarla 50 lira olduğunu belirten Özhan, taksicilerin bu zamlardan memnun olduğunu söyledi.

Taksi kullanan yolcuların da bu durumu anlayışla karşıladığını ifade eden Özhan, şu şekilde konuştu:

Yolcular diğer illere istinaden Ankara’da taksi ücretlerinin uygun olduğunu söylüyorlar. Biz de hak ettiğimiz zammı aldık. Hepimize hayırlı olsun.

Bir kişinin aldığı yemek bile 50 liradan daha pahalı. 50 lira artık 5 lira gibi oldu. Yolcularımıza da taksi ücretleri normal geliyor ve anlayışla karşılıyorlar.