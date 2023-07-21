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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede ana gündem maddesi Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması oldu.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 1,5 yılı geride bıraktı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği savaşta milyonlarca Ukraynalı da ülkelerini terk etti.

Dünyanın dikkatini çektiği tahıl koridoru Türkiye’nin etkin ve başarılı iş birliği ile uzatıldı. Ancak süresi dolan tahıl koridoru anlaşması için Kremlin’den dünyayı sarsan açıklama geldi.

Rusya uzatılmayacağını açıkladı

Rusya, Ukrayna tarım ürünlerinin dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayan tahıl anlaşmasını uzatmayacağını dünyaya ilan etti.

Bu karar ile dünya çapında milyonlarca kişinin hayati öneme sahip tahıla erişimi riske girerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi

Krizin çözülmesi için diplomaside mekik dokuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile telefonda görüştü.

Görüşme talebi Zelensky'den geldi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşme Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin talebi üzerine gerçekleşti.

Tahıl Koridoru Anlaşması ele alındı

Görüşmede, liderler Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin barışı hakim kılmak için yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti.

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