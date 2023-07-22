Gece yarısı peş peşe deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama geldi

6 Şubat Kahramanmaraş depreminde en fazla yıkımın olduğu şehirlerden birisi olan Malatya gece yarısı peş peşe depremlerle sarsıldı. AFAD'dan Malatya depremiyle ilgili açıklama geldi.

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Malatya gece yarısı iki depremle sarsıldı. Önce Pütürge ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde ardından da Yeşilyurt ilçesi merkezli 3.7 şiddetinde deprem oldu. AFAD'dan Malatya depremleriyle ilgili açıklama geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.03'te merkez üssü Pütürge olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Malatya saat 05.43'te bu kez Yeşilyurt ilçesi merkezli 3.7 şiddetindeki depremle sarsıldı. AFAD, Yeşilyurt merkezli 3.7 şiddetindeki depremin yerin 13.12 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.