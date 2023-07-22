Zehra Taşkesenlioğlu şok itiraflar! Ünsal Ban'ın suçlarına şahit oldum! Evlenince kasa yaptırdı, borsayı manipüle etti

AK Parti eski milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, boşanma aşamasında olduğu THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban hakkında verdiği ifadede şok itiraflar ve ifşalarda bulundu. Evli olduğu sürece Ünsal Ban'ın suçlarına şahitlik ettiğini belirten Taşkesenlioğlu, Ünsal Ban'ın borsada manipülasyon yaptığını bunu da seçim arifesinde Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpası sonrası tutuklanan 'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşa ile birlikte yaptığını anlattı.

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AK Parti eski Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun savcılıkta verdiği ifadeler olay olacak. THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban ve eski eşi ile çocuklarının da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında “mal varlığını aklama” suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde, Ünsal Ban’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Zehra Taşkesenlioğlu’nun da ifadesi yer aldı. Taşkesenlioğlu ifadesinde, “Ünsal ile evlendikten sonra ister istemez birçok karıştığı suça konu olaya tanıklık etmiş bulundum” diyerek bomba itiraflarda ve suçlamalarda bulundu.

Evlenince suçlarına tanık oldum

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, geçen Ağustos ayında Ban’dan boşanmak için dava açan Taşkesenlioğlu, ifadesinde, Ban’ın borsa ve kripto para borsasında manipülasyon yaptığına şahit olduğunu belirterek, şunları anlattı:

- Ünsal Ban ile 28 Nisan 2019’da evlendim. Evlendikten sonra ister istemez birçok karıştığı suça konu olaya tanıklık etmiş bulundum. Özellikle Türk Hava Kurumu Üniversitesinde Rektörlük yaptığı dönemde birçok yaptığı iş ve işlemler, görevden alındıktan sonra kurum tarafından görevlendirilen bilirkişiler tarafından tespit edilerek, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Yunanistan’dan ev ve oturum izni aldı

- Akabinde Ünsal Ban dolandırıcılık ve zimmet suçlarından elde ettiği gelirleri aklamak maksadıyla çocukları Emre Buğra ve Ece Gizay Ban, eski eşi Gülcan Ban, Türk Hava Kurumu Üniversitesinde beraber çalıştığı şoförü olan Ahmet Karakaş üzerinden yüklü miktarda paralar göndermiş, elde ettiği gayrimenkulleri çocuklarının ve eski eşinin üzerine geçirmiştir.

- Hatta Yunanistan’da da ev satın alarak kaydını saydığım bu kişilerin üzerine yapmış, Ece Gizay Ban ve Ünsal Ban oturma izni de almıştır. Bunda hedeflenen amaç olur da ceza alırsa yurt dışına kaçarak rahat bir hayat sürmektir.

Evlenirken ABD hesabında 3-5 kg altın vardı

- Ben Ünsal ile evlendiğimde, tam rakamları vermemek kaydı ile ‘2.5 milyon lira nakit param ve Amerika’daki bir hesabımda 3-5 kilo civarında altınım, Gölbaşı Kızılcaşar mahallesinde dubleks evim var. Bunun dışında başka bir mal varlığım yok’ demişti.

Evlenince nedense kasa yaptırmış

- Evlendiğimiz zaman yalnızca Hacı Bayram Veli Üniversitesinde hoca iken bir süre sonra nedense Next Level B bloktaki bir ofiste bir kasa yaptırdığını öğrendim. Bana evlenmeden önce anlattığı malvarlığı ile bu durum birbiri ile çelişmektedir. Bu kasa araştırıldığında suçtan elde ettiği geliri saklamak maksadıyla yaptırdığı ortaya çıkacaktır. Taşınmaz araştırıldığında ise takibinin mümkün olmaması için Bülent Gürkan isimli şahıs üzerine kiralandığı ortaya çıkacaktır.

Zehra Taşkesenlioğlu, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kardeşi.

Borsada manipülasyon yapıyordu

- Aynı zamanda mal varlığını elden çıkarmak için plakalarını verdiğim bazı araçları Mengen Organik A.Ş. ve/veya DENTAK Eğitim Tic. firması üzerinden satışa çıkarılarak, üzerlerine şerh konulmasının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Bununla beraber İsmail Erdoğan, Doç. Dr. Soner Gökten, Ünsal Ban’ın yurt içi ve yurt dışı para trafiğini yönetiyorlar.

- Ayrıca Ünsal insanları borsada yüksek gelir vaadi ile kandırarak, manipülasyon yapıyordu. Bu işte de Levent Yurdakul isimli şahsın hesabı kullanılıyordu. Bu şahsın hesabı incelendiğinde yüklü miktarda para giriş-çıkışı olduğu ortaya çıkacaktır.

Yurtdışına 100 milyon lira kaçırdı

- Ayrıca geçen yıl edindiğim bilgiye göre Offshore hesabı açıp daha sonra Dubai’deki Me Performaa Management ve İsviçre’deki Century City isimli şirketlerin hesabına 100 milyon TL göndererek paraları yurt dışına kaçırmış ve bu işlemi İsmail Erdoğan ile Doç. Dr. Soner Gökten isimli şahıs yapmıştır. Ayrıca Yatırım Finans, Ahlatçı, Tera Yatırım, İnfo Yatırım üzerinden hesap açarak borsa manipülasyonlarını bu aracı kurumlar üzerinden yapmıştır. Ayrıca Soner Gökten’den öğrendiğim kadarı ile çok yüklü alışverişlerini Tera’nın ya da Yatırım Finans’ın yurt dışındaki hesaplarına buradan para gönderiyorlar. Örneğin Ünsal’ın Tera Fx, Europe Limited firmalarında yurt dışı hesapları bulunmaktadır. Borsada kullanacağı Türkiye’deki parasını bu yurt dışı hesaplara göndererek, Borsa işlemlerini vekaleten bu firmalar üzerinden yurt dışından yapmaktadır. Böylece borsa işlemlerinin takip izinin kaybettirilmesi amaçlanmaktadır. Ünsal’ın telefonu incelendiğinde bu bahsettiğim hususların birçoğu ortaya çıkacaktır.

“Şirketi şoförüne devretti”

- Mengen Organik Tarım Hayvancılık isimli şirket, Ünsal Ban’ın kardeşi Ünal Ban’ın sahibi olduğu süre zarfında, şirket üzerinden aklama işlerini rahatça yapabilmek için ayrıca söz konusu para ve malların takibinin yapılamaması için Ünsal Ban’ın şoförü olan Ahmet Karakaş’a devredildi. Bunun amacı kendisinin akraba ilişkisi olmayan bir kişi tarafından şirketin yönetilmesi ve kendisi ile bir irtibatının tespitinin yapılamamasını sağlamaktır.

- Ünsal Ban’ın eski eşi olan Gülcan üzerinden de mal varlıklarını aktarma ve yasadışı yollardan elde ettiği gelirleri eski eşi üzerine mal varlığı yaparak suçtan elde ettiği gelirleri aklamaktadır. Örneğin bu şahsılar üzerinden Muğla İli Ortaca ve Fethiye İlçelerinde yüklü miktarda arazi alım satımı yapmıştır.

Manipülasyonu Ankara Kuşu ile yapıyorlar

- Sadece THK kurumu ile ilgili değil borsa manipülasyonu, kripto para manipülasyonu yaptığına da birçok kez şahit oldum. Bu kapsamda Ünsal Ban ile birlikte yakalanan ve sosyal medyada Ankara Kuşu olarak tanınan Oktay Yaşar’ın borsa manipülasyonu ve kripto para manipülasyonu maksadıyla birlikte hareket ettiklerini, bu bağlamda Ünsal Ban’ın önceden topladığı hisse senetleri ve kripto paraları Oktay Yaşar’ın sosyal medya üzerinden manipüle ederek fiyatları artırıp akabinde piyasayı dolandırdığını duydum. Zaten Oktay Yaşar’a ait olan Ankara Kuşu Twitter hesabında Matriks hisse senedi hakkında birçok reklam ve almaya teşvik edici yayınlar yaptığı görülecektir. Bu da birlikte hareket ettiklerinin göstergesidir.

Ünsal Ban otel satın aldı

- Ayrıca Diyarbakırlı olduğunu duyduğum E.P ve R.D isimli şahsın kardeşi M.P’nin sahibi olduğu eski adı Vivaldi olan oteli Ünsal Ban’a satarak ticari işlemlerini başlattılar. Daha sonra bu şahıslar ile birlikte borsada alım satım yapmaya başladıklarını boşanma dilekçemi verdikten sonra öğrendim. Birlikte borsadaki Matriks hisse senedini manipüle ettiklerini öğrendim. SPK bu konuyu araştırırsa başka hisse senetlerinde de manipülasyon yapıldığı ortaya çıkacaktır.

Manipülasyon gelirlerini eski eşi...

- Ünsal’ın bu manipülasyonlardan elde ettiği gelirleri şoförü Ahmet Karakaş ve eski eşi Gülcan Ban, çocukları Ece Gizay Ban, Emre Buğra Ban, Abisi Ünal Ban gibi şahıslar üzerinden aklamaya çalıştığını düşünmekteyim. Yukarıda bahsettiğim otelde bulunan bilgisayarlar incelendiğinde tüm bu işlemler ile ilgili delillerin ortaya çıkacağını düşünüyorum.

“Yatı Rodos’ta karaya çıkarılmış”

- Ayrıca boşanma davası dilekçemde belirttiğim gibi alınmasına kesinlikle karşı çıktığım ve Ünsal’ın beni dinlemediği haberlere de konu olan BETİNA isimli MALTA bandralı lüks yat ile ilgili olarak; Ünsal bana bu tekneyi leasing üzerinden aldığını söylemişti. Lakin araştırıldığında bu teknenin MALTA’da bulunan BQ MARİNA yat firmasına 4 Milyon Euro para göndermek sureti ile Mengen Organik firması üzerinden ödeme yapılmıştır. Ünsal’ın üzerine kayıtlı olup yurt dışında elit yatçılık isimli firma kurup bu lüks yatı bu şirket üzerine kaydetmiştir. Bu yatın satılmış olabileceğini düşünüyorum. Bana gelen duyumlara göre kaptanı bu yatı Rodos’ta karaya çıkarmış” dedi.