Sızdırılan video sonrası Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bugün ilk kez yüz yüze gelecek! Tanju Özcan sıkıntısı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleriyle Zoom üzerinden "Kılıçdaroğlu'nu devirme toplantısı" videosunun sızdırılmasının ardından bugün İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez biraraya gelecek. Kılıçdaroğlu'nun sert mesajlar vermesi beklenirken, toplantıda İmamoğlu da bir sunum yapacak. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan konusunda ise kafalar karışık.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleriyle gerçekleştirdiği toplantının sızmasının ardından başlayan tartışmalar sürerken, gözler bugün CHP’de yapılacak iki toplantıya çevrildi. Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez bugün yapılacak il, ilçe ve büyükşehir belediye başkanları toplantısında bir araya gelecek.

Kritik toplantı saat 13:30'da

Tüm büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının davet edildiği toplantıda, ilk olarak geride bırakılan seçimlere yönelik değerlendirmelerin yapılması ardından da 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin görüşlerin dile getirilmesi bekleniyor. Kritik Parti Meclisi toplantısı ise pazar günü saat 13.30’da başlayacak.

Zoom ekibi tam kadro katılacak

NTV muhabirinin aktardığına göre, çarşamba günü yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İmamoğlu’nun çevrim içi toplantısına katılan diğer PM üyelerinin pazar günü yapılacak toplantıya tam kadro katılmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

Çıkacak kararlar kritik önem taşıyor

Toplantıdan çıkacak kararlar ise kritik önem taşıyor. Genel Merkez tarafından görevden alınan il ve ilçe başkanları için oylama yapılacak. Eğer göreve iade yönünde karar çıkarsa bu İmamoğlu'nun Parti Meclisi üzerindeki etkisini yansıtacak.

Kulislerde ne konuşuluyor?

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun, başkanlara “ittifak ilişkilerine dikkat edilmesi” gerektiği konusunda uyarılarda bulunacağı dile getiriliyor. Ayrıca, parti kulislerinde, belediye başkanlarının toplantısında, İmamoğlu’nun 29 Mayıs’ta başlattığı “değişim” çağrısını sürdüreceği ve “herhangi bir duraklama ve geri adım atma durumunun olmayacağı” konuşuluyor. Ayrıca İmamoğlu’nun, seçimlerinin ardından, gelinen noktaya ilişkin bir sunum yapacağı da ifade ediliyor.

Tanju Özcan gelirse sıkıntı çıkacak

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın tedbirli olarak ihraç edilmek üzere disipline sevk edildiği için toplantıya katılmaması gerekiyor. Ancak katılmak istemesi durumunda gerginlik yaşanabileceğine dikkat çekiliyor.