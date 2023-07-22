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Fenerbahçe kasasını doldurdu! Transferde rakiplere büyük fark: 10 yeni futbolcu, çılgın rakam!

Fenerbahçe kasasını doldurdu! Transferde rakiplere büyük fark: 10 yeni futbolcu, çılgın rakam!

Sarı-lacivertliler, 10 yeni futbolcusu için kulüplere tam 21.8 milyon Euro öderken satışlardan ise 45.5 milyon Euro kazandı.

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Galatasaray; Kaan Ayhan, Angelino, Halil ve Bakambu için 5.6 milyon Euro ödeme yaptı, Mohamed'den 5.7 milyon Euro geldi.

Beşiktaş, Onana için 4 milyon Euro, Masuaku'ya da kasasından 2 milyon Euro çıkardı. Trabzonspor 7 oyuncu aldı.

SABAH'ın haberine göre; Teknik direktör İsmail Kartal ile yeni sezona 'merhaba' diyecek Fenerbahçe, hem aldıkları futbolcularla hem de sattıkları isimlerle ezeli rakipleri arasında farkını ortaya koydu. Sarı-lacivertli takım, 26 günde kadrosuna kattığı 10 oyuncuya 21 milyon 850 bin Euro bonservis ödemesi yaptı. 3 futbolcu alan Beşiktaş 6.2 milyon Euro, 4 ismi renklerine katan Galatasaray 5.6 milyon Euro harcadı. Trabzonspor ise 4.6 milyon Euro'ya 7 oyuncu transfer etti.

Arda ve Szalai kasayı doldurdu

F.Bahçe, en fazla yatırımı 9.75 milyon Euro (+4 milyon bonus) verdiği Szymanski'ye (292 milyon TL) yaptı. Rodrigo Becao'nun (8.3) transferiyle Süper Lig'in en pahalı stoper takviyesini gerçekleştirip genç Bartuğ Elmaz için 1.2 milyon Euro ödedi. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent, Umut Nayir ve Alexander Djiku için kasasından bonservis çıkmadı. Gustavo ve İrfan Can Eğribayat'ın opsiyonları kullanıldı. Fenerbahçe, bu sezon elden çıkardığı futbolculardan da cebine 45.5 milyon Euro para koydu. Arda Güler 20 milyon Euro'ya Real Madrid'e, savunmanın bel kemiği Attila Szalai 15 milyon Euro'ya Hoffenheim'ın yolunu tuttu.

Angelino ilk sezon kiralık oynayacak

G.Saray, opsiyonunu kullandığı Kaan için 2.8 milyon Euro verdi. Angelino 1.5 milyon Euro kiralanırken Bakambu'nun 800 bin, Halil Dervişoğlu'nun da 500 bin Euro'ya bonservisi alındı. Mohamed (5.75) Nantes'a satılırken, Ross da 250 bin Euro'ya kiralandı. Beşiktaş; Jean Onana (4), Arthur Mausaku (2) ve Emrecan Bulut'u (210 bin) alırken yollarını ayırdığı isimlerden bir kazanç sağlayamadı. Orsic'e 2.4 milyon Euro veren Trabzonspor, Teklic (1 milyon), Onurcan Çevikkan (700 bin), Benkovic (500 bin) olmak üzere 4 isme bonservis ödedi. Fırtına; Flavio, Abdulkadir Parmak ve Lahtimi'den 380 bin Euro gelir elde etti.

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