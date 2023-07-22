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Bafetimbi Gomis, Arda Güler için kuzenini aramış! Dikkat çeken sözler: "Fransız veya Brezilyalı olsaydı..."

Bafetimbi Gomis, Arda Güler için kuzenini aramış! Dikkat çeken sözler: "Fransız veya Brezilyalı olsaydı..."

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen bu sözleşmesinin bitiminin ardından kulüpten ayrılan Bafetimbi Gomis samimi açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'in yolunu tutan genç yıldız Arda Güler için kuzenini aradığını söyleyen tecrübeli futbolcu, 'Arda'ya iyi bakın' dediğini itiraf etti. Öte yandan "Fransız veya Brezilyalı olsaydı çok daha fazla bonservisle ayrılırdı" sözleri dikkat çekti. İşte detaylar...

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Sezonun sona ermesiyle beraber Galatasaray'a veda eden Bafetimbi Gomis, Tivibuspor'a açıklamalarda bulundu.

"Karar alırken çok zorlandım"

Bafetimbi Gomis: "Futbolu bırakıp bırakmamayı çok düşündüm ve karar alırken çok zorlandım. Eğer bırakırsam mutlu olacağım çünkü çocuklarımla vakit geçirebileceğim. Ya da mutlu olabileceğim bir proje olursa, proje beni içine çekerse oynamaya devam edeceğim."

"Elimden geleni yaptım"

Bafetimbi Gomis: "Ben kendimi Galatasaray'dan büyük görmedim hiç. İyi hizmet etmek için elimden geleni yaptım. Daha fazla oynamak isterdim ama eğer oynayamazsanız da Galatasaray'a hizmet etmek için bir yol bulmalısınız. Icardi gibi çok büyük bir yıldız vardı ve oynayamadım. Bu durumda destek olmam gerekti."

"Umarım takıma döner"

Bafetimbi Gomis: "Icardi ile sürekli mesajlaşıyoruz. Geçen sezon Icardi'yi takımımızda gördüğümüz için çok şanslıyız. Geri dönüp bizi mutlu ederse harika olacak. Ben şu an taraftarım ve bir taraftar olarak söylüyorum; bu aslanı takımda görmeyi çok istiyorum."

"Önemli katkı veriyordum"

Bafetimbi Gomis: "Dürüst olmak gerekirse önceleri sahada önemli katkılar veriyordum. Gol atarak bu katkıyı vermek çok önemli. Ama şampiyon olduğunuzda bu bir oyuncu ile olacak şey değildir. Takım ile bu olur. Gomis, Icardi gol attı şampiyonuz demek yanlış. İçimizde çok önemli oyuncular var. Torreira, Muslera gibi. Okan Hoca ve Erden Timur üzerine düşeni yaptı. Yaptığımız işten zevk alıyorduk. Umarım takım bu ruhu korur."

"Kabul ettim"

Bafetimbi Gomis: "Açıkçası o dönemde bir iki dakika oynayacak bir oyuncu değilim diye düşündüm. Ama Icardi vardı ve müthiş bir form yakalamıştı. Galatasaray'a hizmet etmek benim için çok önemli ve bu nedenle ben de durumu kabul ettim."

"Arda Güler büyük yetenek"

Bafetimbi Gomis: "Arda Güler çok büyük bir yetenek. Eğer Fransız veya Brezilyalı olsaydı çok daha fazla bonservisle ayrılırdı. Mendy benim kuzenim, onu arayarak 'Arda'ya iyi bakın' dedim. Türk olduğu için insanlar ona gerekli saygıyı göstermediler ama o gidip çok iyi oynayacak ve Türkiye'den de çok büyük yetenekler çıkacağını gösterecek."

Ookan hocaya darıldım"

Bafetimbi Gomis: "Fenerbahçe karşısında Barış Alper'in başlamasına üzülmedim. Sadece Okan Hoca'nın benimle konuşmamasına üzüldüm. Belki bir diyalog oluşturmalıydık. Fakat aldığı karar doğruydu. Fenerbahçe'nin defans anlayışına göre bu şekilde oynamalıydık."

"Şampiyonluğu hak etti"

Bafetimbi Gomis: "Bu konuyu aramızda bir aile konuştuk ve hallettik. Okan hoca çok iyi bir sezon geçirdi. Şampiyon olmayı hak etti. Biz arkadaşız ve hiç bir problem yaşamadık. Onun için mutluyum. O bir baba olarak zor bir dönem geçirdi. Oğluna bu şampiyonluğu hediye ettiği için mutluyum. Soyunma odasında biraz tartışma oldu aramızda ama detay veremem. Hocanın üzerinde çok baskı vardı. Bu şeklide davranması gayet doğaldı. Hiçbir zaman Galatasaray için oynamam demedim."

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