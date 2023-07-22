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Benzine çok büyük zam! Litresi 36 lirayı aşacak! 22 Temmuz Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları

Benzine çok büyük zam! Litresi 36 lirayı aşacak! 22 Temmuz Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları

Motorine dün gelen 1 lira 55 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 2 liralık zam geliyor. Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı 36 lirayı aşacak. 22 Temmuz 2023 güncek benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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Araç sahiplerine bir kötü haber daha. Motorine dün gelen 1 lira 55 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısı da benzine kallavi zam geliyor. Motorinin ardından benzine de büyük bir zam geliyor. Benzin 36 lirayı aşacak. 

Benzinin litresine 2 lira zam!

Döviz ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Motorine dün 1 lira 55 kuruşluk zam gelmesinin ardından salı günü benzine 2 TL zam gelmesi bekleniyor. 

Litresi 36 lirayı aşacak

İstanbul'da 34,03 liradan satılan benzinin fiyatı bu zamla birlikte 36 lirayı aşacak. Öte yandan geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararı gereği ÖTV tutarları, benzinde ve motorinde 5 lira, LPG'de 4 lira artış olarak belirlenmişti. Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükselmişti. 

22 Temmuz Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL
Benzin: 34,03 TL
Motorin: 33,92 TL
LPG (Otogaz): 13,56 – 13,98 TL

ANKARA
Benzin: 34,55 TL
Motorin: 34,39 TL
LPG (Otogaz): 13,99 TL

İZMİR
Benzin: 34,56 TL
Motorin: 34,57 TL
LPG (Otogaz): 13,99 TL

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