Rusya’ya domates ihracatı kotası 500 bin tona çıktı!

Türkiye’nin Rusya’ya domates ihracatında 350 bin ton olan kota, 500 bin tona çıkarıldı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kota artırma kararının tam zamanında alındığını ve sektöre ilaç gibi geldiğini kaydetti.

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Rusya’ya domates ihracatında 350 bin ton kotanın dolduğunu dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Kota artırımıyla Türk domatesi Rus sofralarındaki yerini daha güçlü bir alacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sonrasında artan kota bizleri mutlu etti. Geçtiğimiz yıllarda domates ihracatında lider olan Rusya Federasyonu kota sorunu nedeniyle 5. sıraya kadar gerilemişti. Kota artırımıyla Rusya’ya domates ihracatımızın tekrar eski parlak günlerine dönmesini bekliyoruz. Domates ihracatında 2023 yılı için belirlediğimiz 500 milyon dolar hedefine ulaşmamızı sağlayacak bir karar” diye konuştu.

247 milyon dolar ihracat

Türkiye’nin domates ihracatı 2022 yılının ocak-haziran döneminde 247 milyon dolar iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 32’lik artışla 326 milyon dolara yükseldi. Romanya 61 milyon dolarlık domates talebiyle zirvede yer alırken, Türkiye’den Ukrayna’ya 51 milyon dolarlık domates gönderildi. Polonya 38,6 milyon dolarlık taleple zirvenin üçüncü basamağının sahibi olurken, bu ülkeleri 35,5 milyon dolarla Almanya ve 29,5 milyon dolarla Rusya izledi.