BIST 6.688
DOLAR 26,97
EURO 29,96
ALTIN 1.701,33
HABER /  GÜNCEL

İstanbul Havalimanı'nda 427 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu!

İstanbul Havalimanı'nda 427 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Güney Amerika'dan Asya ülkelerine transit edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na ulaşan iki hava kargo gönderisinde 427 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Abone ol

Ömer Bolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza birimlerince, İstanbul Havalimanı Kargo Bölümü'nde gerçekleştirilen operasyonda emeği geçenleri tebrik etti. Bolat, "Teşkilatımız , gece gündüz demeden milletimizin ve tüm insanlığın sağlığı, huzuru ve güvenliği için zehir tacirleriyle mücadelesine devam edecektir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, konuyla ilgili bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, uyuşturucu trafiğiyle mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen risk analizi çalışmaları sonucunda, Güney Amerika'dan Asya ülkelerine transit edilmek üzere, İstanbul Havalimanı'na ulaşan iki hava kargo gönderisi riskli olarak değerlendirildi.

Söz konusu gönderiler, NARKOKİM personelince, narkotik dedektör köpeklerden de faydalanılarak kontrole tabi tutuldu. Kontrollerde, köpekler her iki kargoya da tepki verdi.

​​​​​​​Teknik ekipmanlarla yapılan detaylı kontrol sonucunda, iki kargo gönderisindeki hava kompresörleri ile ahşap kesme makinesi içine gizlenmiş halde toplam 427 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucuya el konulurken konuyla ilgili İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'de toplu istifa şoku! Hepsi birden bıraktı
İYİ Parti'de toplu istifa şoku! Hepsi birden bıraktı
Fenerbahçe kasasını doldurdu! Transferde rakiplere büyük fark: 10 yeni futbolcu, çılgın rakam!
Fenerbahçe kasasını doldurdu! Transferde rakiplere büyük fark: 10 yeni futbolcu, çılgın rakam!
Kanuni faiz ile temerrüt faiz oranları belirlendi
Kanuni faiz ile temerrüt faiz oranları belirlendi
Benzine çok büyük zam! Litresi 36 lirayı aşacak! 22 Temmuz Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları
Benzine çok büyük zam! Litresi 36 lirayı aşacak! 22 Temmuz Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları
Komisyonlara ek süre kararı Resmi Gazete'de! 6 ay olarak değiştirildi
Komisyonlara ek süre kararı Resmi Gazete'de! 6 ay olarak değiştirildi
Ankara-İstanbul yolunda kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı!
Ankara-İstanbul yolunda kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı!
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 12 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 12 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!
İmam tefeci oldu köylüleri borç batağına sürükledi! Sadece görev yeri değiştirildi
İmam tefeci oldu köylüleri borç batağına sürükledi! Sadece görev yeri değiştirildi
Bafetimbi Gomis, Arda Güler için kuzenini aramış! Dikkat çeken sözler: "Fransız veya Brezilyalı olsaydı..."
Bafetimbi Gomis, Arda Güler için kuzenini aramış! Dikkat çeken sözler: "Fransız veya Brezilyalı olsaydı..."
İstanbul polisi bir gecede 469 şüpheli yakaladı!
İstanbul polisi bir gecede 469 şüpheli yakaladı!
Bakanlık acı haberi duyurdu: Pençe Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu!
Bakanlık acı haberi duyurdu: Pençe Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu!
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı