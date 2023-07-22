İstanbul Havalimanı'nda 427 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Güney Amerika'dan Asya ülkelerine transit edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na ulaşan iki hava kargo gönderisinde 427 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

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Ömer Bolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza birimlerince, İstanbul Havalimanı Kargo Bölümü'nde gerçekleştirilen operasyonda emeği geçenleri tebrik etti. Bolat, "Teşkilatımız , gece gündüz demeden milletimizin ve tüm insanlığın sağlığı, huzuru ve güvenliği için zehir tacirleriyle mücadelesine devam edecektir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, konuyla ilgili bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, uyuşturucu trafiğiyle mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen risk analizi çalışmaları sonucunda, Güney Amerika'dan Asya ülkelerine transit edilmek üzere, İstanbul Havalimanı'na ulaşan iki hava kargo gönderisi riskli olarak değerlendirildi.

Söz konusu gönderiler, NARKOKİM personelince, narkotik dedektör köpeklerden de faydalanılarak kontrole tabi tutuldu. Kontrollerde, köpekler her iki kargoya da tepki verdi.

​​​​​​​Teknik ekipmanlarla yapılan detaylı kontrol sonucunda, iki kargo gönderisindeki hava kompresörleri ile ahşap kesme makinesi içine gizlenmiş halde toplam 427 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucuya el konulurken konuyla ilgili İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.