BIST 6.688
DOLAR 26,97
EURO 29,96
ALTIN 1.701,33
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Zara, Kosova'da Prizrenlileri coşturdu!

Zara, Kosova'da Prizrenlileri coşturdu!

Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde, Esnaf Derneği organizasyonuyla Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, konser verdi.

Abone ol

Kosovalı müzikseverler konser alanını doldurdu.

Sevilen şarkı ve türkülerini seslendiren Zara, dinleyicilere sürpriz yaparak, Prizren türküleri "Şu Prizren'ın eğri büğrü yolları" ile "Kovk Celin Hanım"ı da seslendirdi.

Konserin ardından Esnaf Derneği Başkanı Varis Xhejlani tarafından Zara’ya çiçek verildi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Zara ve orkestranın performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünya Yüzme Şampiyonası, yarın Japonya'da başlayacak!
Dünya Yüzme Şampiyonası, yarın Japonya'da başlayacak!
Bilişim Vadisi İzmir'in ilk etabına 300 AR-GE şirketi başvurdu
Bilişim Vadisi İzmir'in ilk etabına 300 AR-GE şirketi başvurdu
Onlara ucuz bize pahalı! İngilizler araştırdı: En uygun tatil merkezi Türkiye!
Onlara ucuz bize pahalı! İngilizler araştırdı: En uygun tatil merkezi Türkiye!
İstanbul'a toplu ulaşıma deli zam geliyor! Tam bilet 15.5 lira, öğrenci 7.5 lira...
İstanbul'a toplu ulaşıma deli zam geliyor! Tam bilet 15.5 lira, öğrenci 7.5 lira...
TSYD Ankara Kupası 10 Eylül'de oynanacak
TSYD Ankara Kupası 10 Eylül'de oynanacak
Rus vekilden canlı yayında alçak tehdit! İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını vuracağız
Rus vekilden canlı yayında alçak tehdit! İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını vuracağız
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon etkisiz hale getirildi! Orman yangınlarının talimatını vermiş
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon etkisiz hale getirildi! Orman yangınlarının talimatını vermiş
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Borsa, altın, dolar...
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Borsa, altın, dolar...
Bursa'da kan donduran cinayet! Dere yatağında cansız bedeni bulunmuştu: Korkunç detaylar ortaya çıktı!
Bursa'da kan donduran cinayet! Dere yatağında cansız bedeni bulunmuştu: Korkunç detaylar ortaya çıktı!
İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 4 kişi tutuklandı!
İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 4 kişi tutuklandı!
Tekirdağ'da devlet hastanesi inşaatını soydular!
Tekirdağ'da devlet hastanesi inşaatını soydular!
Rusya’ya domates ihracatı kotası 500 bin tona çıktı!
Rusya’ya domates ihracatı kotası 500 bin tona çıktı!