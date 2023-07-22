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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Borsa, altın, dolar...

Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Borsa, altın, dolar...

Haftanın kazandıran yatırım aracı ne oldu?  Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,88, dolar/TL yüzde 2,99, avro/TL ​​​​​​​yüzde 1,88 ve altının gram satış fiyatı da yüzde 3,34 değer kazandı.

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BIST 100 endeksi, en düşük 6.299,57 ve en yüksek 6.724,42 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,88 artarak 6.687,78 puandan tamamladı.

Altında yükseliş devam

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,34 değer kazancıyla 1.700 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,30 artışla 11 bin 275 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 2.698 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.795 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,99 değer kazancıyla 26,9360 liraya, avro yüzde 1,88 kazançla 29,9400 liraya yükseldi.

En çok kazandıran...

Yatırım fonları bu hafta yüzde 3,27, bireysel emeklilik fonları yüzde 3,44 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5,57 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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