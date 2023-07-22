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TSYD Ankara Kupası 10 Eylül'de oynanacak

TSYD Ankara Kupası 10 Eylül'de oynanacak

56'ıncısı düzenlenecek organizasyonda, başkentin iki köklü kulübü MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek

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TSYD Ankara Şubesi’nin geleneksel olarak düzenlediği ve Türkiye'nin en eski futbol organizasyonlarından birisi olan TSYD Ankara Kupası'nın 56'ıncısında Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ile TFF 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.

TSYD Ankara Kupası, bu yıl Eryaman Stadı'nda devam eden ve sezonun ilk haftasına yetiştirilmesi için çalışılan zemin çalışması nedeniyle, milli maçlar için lige verilecek arada oynanacak.

TSYD Kupası'nı geçen yıl, Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen MKE Ankaragücü kazanmıştı.

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