Rus vekilden canlı yayında alçak tehdit! İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını vuracağız

RUSYA ile Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması üyesi Pyotr Tolstoy, canlı yayında "İlk önce Ukrayna'daki işimizi bitirelim, daha sonra İstanbul ve Çanakkale boğazlarını vuracağız" dedi.

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Rusya ile Türkiye arasındaki yakın ilişkiler son günlerde Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilmesi tartışmaları nedeniyle sıkıntılı bir sürece girerken, Birleşik Rusya Partisi üyesi ve Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması üyesi Pyotr Tolstoy, Türkiye'yi hedef alan tehdit dolu açıklamalarda bulundu.

Rusya lideri Putin'e yakınlığıyla bilinen Tolstoy, Rossiya-1'de sunucu Olga Skabeyeva'nın sunduğu bir açık oturum programında ülkesinin Karadeniz üzerindeki hakimiyetini savunarak, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olması gerektiğini dile getirdi.

Ukrayna'dan sonra boğazları vuracağız

Tolstoy, Türkiye'ye yönelik tehdit içerikli sözlerine devam ederek, "İlk önce Ukrayna'daki işimizi bitirelim, daha sonra İstanbul ve Çanakkale boğazlarını vuracağız." ifadesini kullandı. Sunucu Olga Skabeyeva'nın "Türkiye ile savaşmaya hazır mıyız?" sorusu üzerine ise Pyotr Tolstoy, "İlk önce Ukrayna'daki işimizi bitirelim, daha sonra İstanbul ve Çanakkale boğazlarını vuracağız." ifadelerini kullandı.