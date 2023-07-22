Onlara ucuz bize pahalı! İngilizler araştırdı: En uygun tatil merkezi Türkiye!

Türk Lirası’ndaki hızlı değer kaybı, yurt dışındaki tatilcilerin Türkiye’ye yönelik ilgisini artırıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma da Türkiye'nin İngilizler için ne kadar ucuz hale geldiğini ortaya koydu.

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İngiliz Sterlini'nin TL karşısında değeri giderek artarken İngiliz basını da Türkiye'de tatilin ucuzluğunu manşetlere taşıyor.

Son olarak Daily Mail gazetesi, turistler için en ucuz tatil yerinin Türkiye olduğunu yazdı. Türkiye'deki tatil merkezlerinde üç öğün yemeğin sadece 55 sterlin (1900 TL) olduğu belirtilen haberde, yeni bir araştırmaya göre Türkiye'nin en ucuz tatil yerleri listesinde 1. sırada yer alan Bulgaristan'ı geride bıraktığı ifade edildi.

‘Enflasyon ve istikrarsız ekonomi’

Yemek, güneş kremi ve plaj malzemeleri dahil 12 ürün üzerine yapılan fiyat analizinde, Türk sahilleri en ucuz tatil noktaları olarak belirlendi. Özellikle aileyle çıkılan tatillerde Türkiye'nin Avrupa'nın en ucuz yeri olduğunu yazan Daily Mail, turistik bölgelerle ilgili araştırmaya göre yiyecek, içecek ve alışveriş fiyatlarının en düşük olduğu yerin de Marmaris olduğunu aktardı.

Analizde Portekiz'in Algarve bölgesi 2. sırada, Bulgaristan ise 3. sırada yer aldı. En pahalı tatil yeri ise İspanya'nın tatil merkezi İbiza oldu.

Çalışmada, Türkiye'nin giderek ucuzlaşmasının, ülkedeki yüksel enflasyondan ve istikrarsız ekonomiden kaynaklandığına dikkat çekildi. Sterlin'in son dönemde TL karşısında yüzde 64 değer kazandığı vurgulandı.