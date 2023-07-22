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İstanbul'a toplu ulaşıma deli zam geliyor! Tam bilet 15.5 lira, öğrenci 7.5 lira...

İstanbul'a toplu ulaşıma deli zam geliyor! Tam bilet 15.5 lira, öğrenci 7.5 lira...

Akaryakıt ürünlerine üst üste gelen KDV, ÖTV ve kur zamlarının ardından İBB, toplu ulaşıma yüzde 57 am teklif etti. İBB'nin teklifi gerçekleşirse otobüs, metrobüs, dolmuş ve taksi ücretleri uçacak...

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Akaryakıt fiyatlarında rekor artışlar sonrası İstanbul'da toplu taşımaya zam yapılması için UKOME toplandı. Toplantıda İBB, toplu taşıma ücretlerine yüzde 57 zam önerdi. Buna göre aylık abonman 777 TL’den bin 219 TL’ye öğrenci abonmanı 140 TL’den 219 TL’ye çıkacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ÖTV ve KDV'deki artış sonrası gelen zamlara işaret ederek İstanbul'da toplu taşıma fiyatları için zam sinyali verdi. İmamoğlu 'Bu maliyetlerle toplu taşıma fiyatları değişecektir' dedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, üst üste gelen zamların ardından, hizmet veremeyecek duruma geldiklerini savunarak, taksi tarifesinde yüzde 100 zam yapılmasını talep etti.

İşte İBB'nin zamlı toplu taşıma tarifesi

Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME’nin alt komisyonu toplantısında İBB, taksi başta olmak üzere toplu taşımaya yüzde 57’lik zam talep etti. İBB’nin talebine göre, aylık abonman 777 TL’den bin 219 TL’ye öğrenci abonmanı 140 TL’den 219 TL’ye, tam bilet 9,90’dan 15,5 TL’ye öğrenci bileti 4,83 TL’den 7,5 TL’ye, taksi indi-bindi 40 TL’den, 62 TL'ye çıkarılması bekleniyordu.

Bakanlık temsilcileri yüksek buldu

Ancak, komisyon toplantısında bakanlık temsilcileri, İBB’nin yüzde 57’lik teklifini fazla buldu. Eğer teklif kabul edilmezse UKOME, olağanüstü olarak toplanarak daha düşük oranda bir zam yapılabilir. 

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