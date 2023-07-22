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Ankara'ya 6 bin sahipsiz hayvana ev sahipliği yapacak barınak yapılıyor!

Ankara'ya 6 bin sahipsiz hayvana ev sahipliği yapacak barınak yapılıyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 93 bin metrekare alan üzerine kurulan, yaklaşık 6 bin sahipsiz hayvana ev sahipliği yapacak "Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi"nin inşaatı tamamlanma aşamasına geldi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Sağlık İşleri Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin inşaat çalışmalarına devam ediliyor. 93 bin metrekare alan üzerine inşa edilen merkez, 6 bin sokak hayvanına ev sahipliği yapacak.

Sahipsiz sokak hayvanlarına Avrupa Birliği standartlarına uygun, konforlu ve modern bir yaşam alanı sunmak amacıyla yapılan merkezde, öncelikli olarak engelli, yaşlı, yaralı, ortopedik ve travmatik problemleri olan hayvanlar rehabilite edilecek.

Bünyesinde bakım ve tedavilerin daha modern koşullarda gerçekleştirileceği hayvan hastanesi, preoperatif ve postoperatif alanlar, yoğun bakım ünitesi, uyuz tedavi birimi ve anne yavru ünitesi bulunan tesiste kulübe montajları, gölgelik ve peyzaj düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin yüzde 95'ini tamamladıklarını belirterek, açılışın kısa süre içinde yapılacağını bildirdi.

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