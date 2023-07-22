DANİMARKA'nın Başkenti Kopenhag’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıya tepkiler gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur" dedi.

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Son zamanlara yurt dışında İslamiyet'in değerlerine yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor.

Müslümanlara yönelik çirkin saldırının yeni adresi Danimarka.

İslam karşıtı aşırı milliyetçi bir grup, bir kez daha Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı.

Kutsal kitabı yaktılar

Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler) isimli marjinal grubun üyeleri, Irak’ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’i yaktı.

Öte yandan İslam karşıtı pankart da açan ve İslam’a hakaretler savuran şahıslar, ardından Irak bayrağını ve Kur’an-ı Kerim’i yere atarak üzerine bastı.

Aşağılık saldırıyı ise cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesaplarından canlı olarak paylaştılar.

Polis müdahale etmedi

Söz konusu provokasyonu ise İsveç’in Bağdat Büyükelçiliği’ne yapılan saldırıyı protesto etmek için düzenlediklerini açıkladılar.

Bu sırada çevredeki güvenlik güçlerinin saldırıya müdahale etmemeleri dikkat çekti.

Grup, daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmişti.

AK Parti'den Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki!

AK Parti'den, Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine sert tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz... Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında Danimarka yetkililerinin duyarsızlığı bu nefret suçlarına destek vermeleri anlamına gelmektedir." dedi.