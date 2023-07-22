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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

MANİSA İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Turgutlu Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Turgutlu Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bir araç içerisinde yapılan aramalarda 252,56 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan F. K. (26), G. A. (31), S. G. (25), M. S. (25) ve S. G. (24) isimli 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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